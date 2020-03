Coronavirus, al via i primi test sierologici in Toscana

Al via la prima fase di test sierologici sui professionisti del mondo sanitario. Ad annunciarlo lo stesso presidente della Regione Toscana Enrico Rossi dopo che una piccola partita di test, circa 10mila pezzi, è stata donata all’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, in attesa che il ministero della salute validi tutti gli altri test e dia il via libera alla commercializzazione.

“Questi test saranno utilizzati per effettuare una prima valutazione del dosaggio anticorpale tra medici, infermieri, Oss, tecnici ed altri. Quando arriveranno tutti gli altri kit estenderemo l’analisi a tutto il personale sanitario della regione – spiega Rossi – La valutazione tecnica delle specificità del test sarà effettuata dai laboratori autorizzati delle Aou di Siena, Firenze e Pisa. In ogni caso a breve arriveranno anche precise indicazioni da parte del Ministero della salute sulle modalità d’uso di questo nuovo strumento di valutazione che, è bene ricordarlo, non sostituisce il tampone come strumento diagnostico”.

“Il tampone – ricorda il presidente – è ad oggi l’unico strumento sicuro per l’individuazione del virus, il test sierologico rileva un incontro già avvenuto con il virus e quindi si presta per altri usi. Lo screening della popolazione avverrà successivamente alla fase che riguarderà il personale sanitario e comunque in base ai risultati ottenuti”.