Porti, Baccelli: “Evitare gli intasamenti da carichi commerciali”

Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione mobilità e infrastrutture su sollecitazione del vicepresidente Francesco Gazzetti, interviene sull’iniziativa dei parlamentari Pd in merito a congestione dei porti chiedendo alle autorità di sistema portuale che hanno competenze su scali toscani e all’autorità portuale regionale di aggiornare la commissione sulla situazione dei nostri porti.

“Per garantire alla logistica nazionale e regionale di continuare ad assicurare la circolazione di quanto è indispensabile al funzionamento delle filiere essenziali – spiega Baccelli – come le forniture destinate al sistema sanitario regionale, ai beni e servizi essenziali, all’industria e alla grande distribuzione alimentare. È necessario seguire e monitorare anche la questione dall’arrivo di merci e materie prime in consegna alle aziende la cui attività è stata sospesa a seguito del decreto del presidente del Consiglio dei ministri”.

“Occorre evitare ogni eventuale rischio di intasamento causato da carichi commerciali – continua – che potrebbero anche mettere in difficoltà la produttività di quei settori di beni di cui la popolazione in questo momento di emergenza socio sanitaria non può fare a meno. Si tratta di un’esigenza improrogabile sia a livello nazionale che regionale”.

“Come presidente della commissione mobilità e infrastrutture del consiglio regionale della Toscana – commenta Baccelli – a seguito di una puntuale sollecitazione del vicepresidente Francesco Gazzetti, chiedo alle autorità di sistema portuale e all’autorità portuale regionale che hanno competenza sui nostri scali di aggiornare la commissione consiliare sulla situazione dei porti toscani, invitandole a mettere in campo ogni iniziativa utile e pronta a intervenire se dovesse essere necessaria un’attività di decongestionamento”.

“Condivido e apprezzo – continua Baccelli – la richiesta dei deputati e i senatori Pd delle commissioni trasporti e infrastrutture della camera dei deputati e del senato rivolta al presidente del consiglio Giuseppe Conte, al Ministro dell’interno, Luciana Lamorgese e al Ministro dei trasporti e delle infrastrutture Paola De Micheli – in cui si chiede di autorizzare le aziende a ricevere o spedire i carichi commerciali presso i propri magazzini merci o ad aree di stoccaggio di propria competenza, ovviamente fermo restando il blocco delle produzioni”.

“Consentire alle aziende che hanno sospeso l’attività produttiva la possibilità di far funzionare i soli magazzini per evitare che le aree portuali italiane vengano intasate dall’arrivo di carichi commerciali conclude – è una soluzione ragionevole che inciderebbe positivamente anche sugli scali toscani, e che auspico possa essere accolta dall’esecutivo nazionale. In un momento di grande complessità e difficoltà come quello che stiamo attraversando è indispensabile che tutte le autorità e i soggetti competenti, sia a livello nazionale che locale, adottino le misure necessarie affinché la filiera che risponde ai bisogni indispensabili delle persone non sia in nessun modo ostacolata”.