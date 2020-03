Polizia peniteziaria, Uilpa alla Regione: “Servono tamponi al personale in servizio”

Tamponi per il personale della polizia penitenziaria in servizio nelle carceri della Toscana. E’ questa la richiesta del coordinamento sindacale regionale della Uil-pa al presidente della Regione Enrico Rossi e all’assessora alla sanità Stefania Saccardi.

“Dopo le professioni come dottori e infermieri che lavorano anch’essi nel carcere e in un unico ambiente, riteniamo che vi sia la necessità della tutela e della difesa e la salvaguardia della salute di tutti – spiega il segretario generale regionale Uilpa Eleuterio Grieco – I casi di positività da coronavirus Covid 19 tra il personale della Polizia penitenziaria, medici e infermieri nelle carceri aumentano a livello nazionale e proprio ieri vi è stato il primo morto nel carcere di Milano Opera, dove un poliziotto penitenziario giovane non ce l’ha fatta. Nelle carceri Toscane continuano a scarseggiare mascherine, dpi, sanificazioni, gel antisettico e pulizie straordinarie, nonostante gli enormi sforzi dell’amministrazione penitenziaria regionale che in questo momento sta mettendo in atto“.

“Il personale è a forte rischio di contaminazione perché è chiamato a eseguire attività lavorative anche esterne mediante i provvedimenti di esecuzione dei controlli ai domicili in esecuzione della pene alternative alla detenzione previste dal governo nonché servizi negli ospedali per cui il rischio è elevatissimo – conclude Grieco -. L’appello lo rivolgiamo al presidente Enrico Rossi e all’assessora alla sanità regionale Stefania Saccardi, poiché il sistema penitenziario regionale potrebbe essere a rischio elevato vanificando così lo sforzo di tanti cittadini oggi rinchiusi nelle proprie abitazioni. Perché se si alimenta il virus all’interno dei penitenziari, sarebbe molto pericoloso poi conciliare salute e sicurezza vista la virulenza della malattia specialmente nella provincia di Firenze che non ha ancora predisposto un reparto attrezzato per ricoveri di pazienti detenuti”.