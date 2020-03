Tpl, One Scarl punta su biglietti elettronici e rinnovamento dei mezzi

È stata pubblicata la carta dei servizi svolti da One Scarl per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale in tutta la Toscana. La carta è consultabile sul sito internet aziendale.

Sotto il marchio One Scarl, si è realizzato, come anno scorso, una carta dei servizi unificata per tutte le province della Toscana.

“Il 2019 – dicono dall’azienda – è stato un anno importante, nel quale il consorzio One ha introdotto ulteriori elementi di sviluppo e modernizzazione nella gestione unificata del servizio di trasporto pubblico toscano. I progetti di investimento in nuove tecnologie tutte orientate a semplificare la fruizione del servizio da parte dell’utenza sono stati importanti: la app Teseo ha raggiunto tutti gli utenti di Prato, Pistoia, Lucca, Livorno, Pisa e Massa Carrara, Ataf è la nuova app di moderna concezione per il bacino di Firenze, Tiemme Mobile 2.0 raggiunge tutti gli utenti della toscana meridionale (Arezzo, Siena, Grosseto e Piombino)”.

“Il 2019 ha visto una forte diffusione dei sistemi di bigliettazione elettronica – prosegue One Scarl – il sistema Carta Mobile già presente sugli urbani di Prato, Pisa, Pistoia, è stato avviato anche sul servizio urbano di Lucca, sul servizio extraurbano di Prato e su tutto il bacino livornese. Un passo in avanti ulteriore è stato introdotto nei bacini di Firenze, Lucca, Siena e Grosseto: in questi territori è possibile acquistare i biglietti urbani direttamente a bordo bus con la propria carta di pagamento contact-less e senza maggiorazione. A Prato e a Piombino infatti, sono stati messi in servizio i primi tornelli per consentire l’accesso a bordo ai soli possessori di titoli di viaggio validi. I risultati sono stati molto positivi in termini di validazioni e biglietti emessi a bordo e si sta valutando di estendere la sperimentazione anche ad altre linee e ad altri territori“.

“È proseguito anche il processo di rinnovamento del parco mezzi – conclude l’azienda – Nel secondo anno del contratto ponte, sono stati messi in servizio da parte di One un totale di 182 nuovi autobus, tutti dotati di altissimi standard di comfort e sicurezza, oltre che a basso impatto ambientale e tra questi i primi bus ibridi ed elettrici.

Grazie a One la nuova frontiera della propulsione elettrica è entrata in Toscana ed il futuro è sempre più vicino”.