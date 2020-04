Consiglieri regionali della Lega: “In aula proposte concrete per l’emergenza”

Proposte concrete per l’emergenza coronavirus. Sono quelle che dicono di aver fatto durante il consiglio regionale in videoconferenza gli esponenti della Lega.

“Come Gruppo Lega – spiegano i consiglieri – abbiamo fatto delle proposte concrete ed a nostro avviso realizzabili, poi confluite in un unico atto di tutto il centrodestra, per affrontare le svariate e gravi problematiche sanitarie, guardando, però, anche ai tanti ed ulteriori drammatici problemi che il virus sta causando e purtroppo continuerà a creare per un pò di tempo ad imprese e singole persone”.

“Occorre – precisano gli esponenti leghisti – pensare, infatti, alle attuali stringenti esigenze, ma anche prepararsi, nell’immediato futuro, a continuare a supportare adeguatamente i cittadini toscani e le aziende che, col passare delle settimane, sono sempre più alle prese con una crisi economica tragicamente palpabile e molto pesante. Siamo, infatti, fermamente convinti che le istituzioni possano e debbano fare di più per sostenere a 360° i toscani; da parte nostra, non mancano certo le idee. Ci auguriamo, quindi, che vengano accolte anche da chi governa la Regione”.