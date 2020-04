Coronavirus, nuove deroghe per la gestione degli impianti di rifiuti

Ieri (6 aprile) è stata emanata una nuova ordinanza, predisposta dall’assessore Federica Fratoni e firmata dal presidente Enrico Rossi, per disciplinare la complessa materia rifiuti in questa emergenza Covid–19.

Con tale ordinanza si applicano le deroghe alle condizioni autorizzative così da consentire ai gestori degli impianti di superare le criticità e i problemi derivanti dalla chiusura di alcune imprese o di alcune attività che permettevano di completare la filiera di trattamento rifiuti.

Sarà possibile adesso a tutti i gestori del servizio pubblico che ne faranno richiesta tramite apposito modulo, raccogliere i rifiuti e trattarli o stoccarli in ambiente adeguato dotato di tutti i presidi necessari a garantire le condizioni di sicurezza per l’ambiente e per gli operatori in attesa di poterlo lavorare allorquando ci saranno le condizioni.