Dalla Regione un vademecum sull’utilizzo corretto delle mascherine

La Regione Toscana ha prodotto una serie di indicazioni per aiutare i cittadini nel corretto uso delle mascherine, in consegna in questi giorni. È stato creato anche un volantino che sarà distribuito ai cittadini insieme al kit di protezione individuale.

Come si indossa?

Prima di toccare la mascherina è necessario lavarsi le mani con acqua e sapone o con il gel alcolico; si indossa la mascherina prendendola dalle estremità laterali, coprendo naso e bocca con la mascherina distendendola bene in modo che aderisca al volto; mentre viene indossata, bisogna evitare di toccare la mascherina.

Come si toglie?

Non si deve toccare la parte anteriore della mascherina ma va tolta dalle estremità laterali portandola in avanti e, una volta fatto, bisogna immediatamente lavarsi le mani.

Tra le indicazioni, si richiede di utilizzare la mascherina in presenza di più persone in spazi aperti e chiusi, nei mezzi pubblici, sui taxi e mezzi a noleggio con conducente. Si ricorda inoltre che l’uso della mascherina deve essere accompagnato alle altre misure di sicurezza: il rispetto delle distanze e il frequente lavaggio delle mani.

Viene inoltre ricordato di smaltire la mascherina in modo corretto onde evitare che diventi fonte di infezione.