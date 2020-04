La commissione regionale sanità si riunisce in videoconferenza

È in programma per domani (9 aprile) in video conferenza una seduta della commissione regionale sanità, presieduta da Stefano Scaramelli (Italia Viva). L’appuntamento, alle 15, è fissato per esaminare e votare una lunga serie di atti, mozioni, ordini del giorno e proposte di risoluzione, che hanno tutti come oggetto l’emergenza coronavirus e le iniziative da intraprendere in campo sanitario e sociale.

Tra questi, la proposta di risoluzione presentata dai consiglieri Leonardo Marras e Monia Monni (Pd), la proposta di risoluzione presentata dai consiglieri delle opposizioni di centrodestra Elisa Montemagni (Lega), Maurizio Marchetti (Fi), Paolo Marcheschi (Fdi), Jacopo Alberti (Lega), Luciana Bartolini (Lega), Roberto Biasci (Lega), Marco Casucci (Lega), e Marco Stella (Fi), ordini del giorno presentati dai consiglieri Irene Galletti (M5S), Andrea Quartini (M5S), Monica Pecori (Gruppo misto), varie mozioni firmate dai consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti del gruppo Sì-Toscana a Sinistra e dal consigliere Gabriele Bianchi (gruppo Misto).