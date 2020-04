La Regione crea una App per uno studio di sieroprevalenza

Una App per raccogliere le informazioni necessarie a uno studio di sieroprevalenza condotto sul territorio toscano. Questo il nuovo strumento tecnologico che la Regione Toscana ha deciso di mettere in campo nella lotta al coronavirus. La App, che si chiama #acasainsalute, ha una modalità di raccolta dei dati legata ad un singolo soggetto, oppure un’altra modalità “ambulatorio”, che consente di raccogliere velocemente informazioni di più soggetti (utile in contesti in cui un solo operatore effettua più prelievi presso una ditta o una Rsa).

La App non verrà utilizzata dalla popolazione ma solo dagli operatori pubblici e privati (operatori sanitari, operatori e ospiti di Rsa e Rsd, volontariato, farmacie, personale penitenziario, forze dell’ordine, vigili del fuoco, eccetera) o dalle strutture che svolgono gli esami sierologici e sono addette all’inserimento dei dati degli analizzati. La App consente di inserire informazioni anamnestiche da eventuale contatto Covid-19, informazioni sul luogo di lavoro e sul ruolo ricoperto dalla persone oggetto di test.

La geolocalizzazione presente nella App, che il soggetto può decidere in autonomia di attivare o meno, non ha niente a che vedere con il tracciamento della posizione delle persone (il contact tracing modello Corea del sud, di cui tanto si parla), né dei contatti che la persona ha avuto, ma rileva solo ed esclusivamente il luogo della effettuazione del test o della risposta al questionario sopra descritto.

I dati vengono raccolti in maniera anonima e trattati nel più assoluto rispetto della privacy, secondo l’informativa disponibile all’apertura della App.