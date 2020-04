Garante dei detenuti, Forza Italia dice no a Fanfani

Garante dei detenuti, in Toscana c‘è il no di Forza Italia alla candidatura di Giuseppe Fanfani. Durante la videoseduta dell’assemblea tenutasi ieri (15 aprile) il capogruppo regionale Maurizio Marchetti si è infatti lamentato dell’indicazione formalizzata del candidato che sarebbe avvenuta “senza confronto”.

“Le candidature pervenute per ricoprire il ruolo di garante dei detenuti della Toscana – spiega Marchetti – erano tutte di ottimo livello, di alto profilo, ineccepibili. Purtroppo però da parte della maggioranza è pervenuta la formalizzazione di un solo nome sostanzialmente blindato, poiché su di esso ci è stata negata qualunque occasione di confronto e di dialettica”.

“Ecco perché – conclude – per protesta contro questo atteggiamento arrogante da parte della maggioranza Pd e Iv, Forza Italia ha opposto voto contrario alla nomina di Giuseppe Fanfani nel ruolo di garante dei detenuti della Toscana“.