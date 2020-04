Bando della Regione: cinque milioni per la sicurezza stradale

Cinque milioni di euro per interventi finalizzati a migliorare la sicurezza su strade provinciali, comunali e di ambito urbano, oppure su tratti di strade regionali o nazionali interne ai centri abitati e per questo di competenza dei Comuni. Lo stanziamento avverrà tramite un bando – pubblicato oggi e destinato agli enti locali – che la giunta regionale toscana ha approvato su proposta dell‘assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

“Aumentare la sicurezza stradale è da anni una priorità per la Regione Toscana – ha spiegato l’assessore Vincenzo Ceccarelli – e nel corso di questa legislatura abbiamo voluto dare continuità all’erogazione di bandi specifici, aperti agli enti locali e destinati anche a tipologie di strade diverse da quelle regionali. L’obiettivo è ridurre morti e feriti dalle strade tutelando in particolare le utenze deboli (pedoni, ciclisti, motociclisti). Per far questo stiamo lavorando su più fronti, compreso quello dell’educazione fin dalla più tenera età. In questo sistema di azioni finalizzate alle sicurezza stradale, il cofinanziamento ad interventi per migliorare le infrastrutture e tutelare le utenze deboli della strada è una pietra miliare. Abbiamo destinato a questo scopo importanti risorse economiche riuscendo a emanare un bando apposito quasi ogni anno”.

Per il nuovo bando saranno stilate due graduatorie, una per gli interventi che non riguardano la viabilità regionale (tratte stradali provinciali, comunali, di ambito urbano, nazionali interne ai centri abitati comprese in convenzioni con Anas), l’altra per interventi su tratte stradali regionali interne ai centri abitati.

Per gli interventi su strade regionali è previsto un cofinanziamento fino all’80 per cento, fino ad un massimo di 120mila euro, mentre per le altre strade il cofinanziamento massimo sarà pari al 50 per cento del costo complessivo dell’interventi, fino ad un importo massimo di 75mila euro (cifra che può salire fino a 120mila euro nel caso in cui l’intervento proposto sia la realizzazione di rotatorie compatte o convenzionali).

“Dal 2015 ad oggi – conclude Ceccarelli – la Regione ha finanziato 103 progetti di sicurezza stradale presentati dai Comuni e dalle Province, che hanno consentito di realizzare o di avviare la realizzazione di altrettanti interventi di messa in sicurezza di strade regionali, provinciali, comunali e statali. In tutto sono già stati assegnati contributi per circa 7 milioni di euro, che grazie al contributo degli altri enti cofinanziatori hanno attivato investimenti complessivi da 15 milioni di euro”.