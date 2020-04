Montemagni (Lega): “Ripartano le attività di toelettatura degli animali”

“Anche chi si occupa di toelettatura degli animali dall’11 marzo non può svolgere la propria attività ed il reiterarsi di questo stop potrebbe creare delle chiare problematiche, specialmente a determinate razze di cani”. Così la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni fa luce sulla situazione di una delle categorie di lavoratori colpite dall’emergenza e invita la giunta ad attivarsi per la riapertura di questi specifici negozi.

“Pertanto riteniamo utile chiedere alla Regione d’imitare altre aree italiane, come la Liguria, il Friuli o l’Emilia-Romagna, dando parimenti il via libera per il ritorno al lavoro di questa predetta categoria di lavoratori. Aspettare, infatti, fino al 1 giugno – precisa l’esponente leghista – potrebbe comportare l’insorgere di problematiche a livello di salute e pure, in generale, di tipo igienico per gli animali d’affezione. Per tutto ciò abbiamo deciso, quindi, di muoverci con un atto che invita la Giunta regionale ad attivarsi per consentire quanto prima la riapertura di questi specifici negozi, fermo restando il pieno rispetto di adeguate misure di sicurezza. Insomma – conclude Elisa Montemagni – le restrizioni non devono, altresì, penalizzare chi possiede un cane, ridando contemporaneamente un pò di fiducia e l’opportunità di sopravvivere economicamente, a chi svolge la professione di toelettatore”