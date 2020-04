Ripartenza, Montemagni (Lega) : “Sanificazione a prezzi equi e senza intralci burocratici”

“Sanificazione a prezzi equi e linee guida chiare“. Così la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni auspica che, con l’avvio della fase due e la ripresa di un sempre maggior numero di attività, la ripartenza non venga rallentata dalla burocrazia legata alla sanificazione dei locali.

“Con l’avvio della fase 2 molte attività commerciali, anche in Toscana, saranno chiamate ad un’attenta opera, peraltro anche onerosa dal punto di vista economico, tesa a disinfettare i locali, talvolta pure a più riprese nell’arco della giornata. Ci chiediamo, però – precisa l’esponente leghista – a prescindere da ordinanze varie, se le direttive in questione siano effettivamente del tutto chiarificatrici. Intuiamo, infatti che, considerato anche il tipo di adempimenti, burocratici e non, ci possano essere delle potenziali difficoltà organizzative, con un sensibile aggravio di costi. Auspichiamo, dunque che la burocrazia non sia, come al solito, un macigno troppo pesante per chi deve adempiere ad obblighi che non devono assolutamente diventare un ulteriore ostacolo per coloro i quali si troveranno a lavorare in condizioni già piuttosto difficili; noi, peraltro, siamo convinti che si debba dare immediatamente la possibilità di riaprire a tutti, seguendo ovviamente rigorose norme di sicurezza. Speriamo, altresì – conclude Elisa Montemagni – che le ditte specializzate offrano i loro specifici servizi di sanificazione a prezzi equi, evitando che il tutto diventi un business incontrollato”.