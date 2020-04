Coronavirus, in arrivo contributi per tirocinanti e praticanti

È stata approvata dalla Giunta regionale una delibera che permetterà la pubblicazione di un avviso per l’erogazione di un contributo straordinario a favore di coloro che, avendo avuto sospeso il tirocinio o il praticantato che stavano frequentando a causa del Covid-19, si sono visti sospendere l’erogazione dei rimborsi spesa o dei compensi collegati all’attività formativa. Per finanziare questa misura di sostegno la Regione Toscana metterà in campo 5 milioni e 107 mila euro derivanti dal Fondo sociale europeo.

“Con l’interruzione delle attività formative, viene meno l’obbligo per il soggetto formatore, sia esso una struttura o un professionista, di provvedere al pagamento di quei piccoli compensi che, invece, per questi giovani rappresentano spesso il principale sostegno economico – spiega l’assessore regionale a lavoro, formazione ed istruzione, Cristina Grieco -. Penso ad esempio ai tirocinanti presso artigiani od attività varie, oppure ai praticanti negli studi professionali che hanno diritto a non essere lasciati da soli in questo periodo di sospensione delle attività”.