Unicredit supporta la nautica di lusso ‘made in Italy’

The Italian Sea Group, uno dei più importanti player internazionali della nautica di lusso, ha sottoscritto con UniCredit e Deutsche Bank un contratto di finanziamento per un importo massimo fino a 20 milioni di euro a supporto del piano pluriennale di investimenti.

Il finanziamento consentirà a The Italian Sea Group di ampliare gli spazi produttivi permettendo all’azienda di aumentare le attività di refitting che vengono effettuate nel bacino di carenaggio utilizzato insieme alle banchine e alle altre facilities presenti all’interno del cantiere.

Situato nel cuore del rinomato distretto italiano della nautica, il cantiere di The Italian Sea Group a Marina di Carrara, ricostruito su un’area di oltre 100mila metri quadrati di cui 30mila dedicati all’attività di refitting, vanta oggi facilities uniche al mondo: 2500 metri di banchina e 200 metri di bacino di carenaggio, spazi produttivi che ne fanno la più grande struttura nautica del Mediterraneo e che hanno consentito, negli anni, di sostenere l’incremento dimensionale delle commesse; 11 distinte aree produttive, 1000 tonnellate di capacità di sollevamento e chiatta galleggiante per sollevamento di megayacht fino a 100 metri, con portata di 2700 tonnellate.

Con questo finanziamento UniCredit e Deutsche Bank contribuiranno a sostenere i progetti di sviluppo dell’azienda, che attualmente impiega circa 300 dipendenti diretti e ha un indotto di altri 800 collaboratori sul territorio.

“Sono molto orgoglioso di avere due partner importanti come UniCredit e Deutsche Bank – commenta Giovanni Costantino, presidente di The Italian Sea Group – che credono nei nostri piani di sviluppo, nella solidità dell’azienda e nella nostra capacità di guardare concretamente al futuro per cogliere le opportunità che ci offre il mercato. In un contesto difficile come quello attuale abbiamo confermato tutti i programmi di investimento che avevamo pianificato, a conferma della nostra forza e delle caratteristiche che in poco più di un decennio ci hanno reso uno dei maggiori player a livello internazionale nel nostro settore”.

“Questa operazione di finanziamento – sottolinea Andrea Burchi, regional manager centro nord UniCredit –testimonia l’impegno di UniCredit nell’accompagnare le imprese del territorio nella realizzazione dei propri piani di sviluppo. Oggi sentiamo ancor di più la responsabilità di continuare a garantire tutto il nostro sostegno all’economia del Paese e di rafforzare il nostro intervento a favore delle eccellenze del made in Italy”.