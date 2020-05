Spiaggia libera, Montemagni (Lega): “La Regione sosterrà i Comuni?”

“Oltre alle classiche spiagge attrezzate ci sono anche le spiagge libere a dover essere rese fruibili dai bagnanti“. A mettere in evidenza la questione è la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni, decisa a presentare una mozione alla Regione per chiedere a l’ente se e come sosterrà i Comuni che avranno il compito di salvaguardare la salute di turisti e residenti frequentatori degli spazi gratuiti.

“Molto dipenderà dal senso di responsabilità delle persone che dovranno rispettare le ormai note distanze di sicurezza interpersonali – spiega la consigliera -. Siccome non basteranno specifici cartelli indicatori all’ingresso degli arenili per far sì che non si creino naturali affollamenti degli spazi, è obbligatorio che i Comuni si attrezzino, prevedendo del personale addetto alla sorveglianza delle predette aree destinate alla balneazione. E’ giusto, infatti che i turisti o residenti continuino ad usufruire dei predetti classici spazi gratuiti, ma occorre mettere in condizione le persone di poterlo fare, preservando innanzitutto la loro salute. Le amministrazioni comunali, questa l’unica certezza, avranno quindi degli ulteriori aggravi che, stante la difficile situazione, non potranno che ulteriormente penalizzare i sindaci, considerati gli attuali scarsi fondi a disposizione degli enti locali. A tal proposito, redigeremo una mozione per chiedere se la Regione intenda sostenere i Comuni, gravati da questo nuovo onere.”