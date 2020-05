Pianificazione territoriale, dalla Regione via libera alla proroga dei termini

Via libera alla proroga dei termini per gli strumenti di pianificazione territoriale. La commissione infrastrutture, territorio e ambiente del Consiglio regionale, guidata da Stefano Baccelli, licenzia la proposta di legge a maggioranza. Favorevoli Pd, Italia Viva, Fratelli d’Italia e Lega. Astenuti Movimento 5 stelle e SìToscana a sinistra per le perplessità sull’estensione della proroga da sei mesi ad un anno.

La nuova proroga è frutto di un emendamento, approvato a maggioranza, presentato da Italia Viva, prima firmataria Elisabetta Meucci. La consigliera ha firmato anche altre proposte di modifica non strettamente legate all’emergenza sanitaria e proprio per questo rinviate ad un successivo approfondimento. Il presidente Baccelli ha infatti annunciato un ordine del giorno collegato al testo di legge che invierà al Consiglio convocato per domani (26 maggio), per l’istituzione di un tavolo tecnico di concerto con la giunta.

Il gruppo, da costituirsi successivamente all’approvazione delle proroghe, avrà il compito di approfondire le proposte arrivate in sede di audizioni con associazioni degli enti locali, categorie economiche, ordini professionali e organizzazioni sindacali. “Questo servirà ad avere maggiore celerità e semplificazione dei procedimenti amministrati in materia di Governo del territorio”, spiega Baccelli. È infatti allo studio un testo di legge specifico da approvare entro la fine della legislatura. La proroga interviene sui termini di efficacia dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici in scadenza così come sui termini dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già in corso al momento della data di entrata in vigore della proposta di legge.