Il presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani, ha celebrato la Festa della Repubblica a Sant’Anna di Stazzema con una cerimonia in cui ha letto gli articoli della Costituzione Italiana. Un momento importante in un luogo simbolico della Resistenza contro il nazifascismo.

”È tempo di avvicinarsi – ha scritto il presidente in occasione della ricorrenza – Non di allontanarsi. È tempo di riunirsi. Non di dividersi. E di ritrovarsi insieme dalla stessa parte della storia. Dalla parte dei diritti e delle libertà. Perché il 2 giugno 1946, proprio scegliendo la repubblica sulla monarchia e votando la Costituente dopo un ventennio senza elezioni, iniziò la ripresa e il rilancio del paese. Che oggi sia una nuova rinascita, allora”.