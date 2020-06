Cittadini in difficoltà per le bollette, Montemagni: “Aiuto dalle istituzioni”

“Lo stato emergenziale e la situazione drammatica determinata dall’insorgere del coronavirus deve far sì che da parte delle Istituzioni ci sia, se possibile, ancora più attenzione verso i cittadini“.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, che continua: “Se un apposito comitato che dovrebbe monitorare due settori importanti come quello idrico e dei rifiuti non si riunisce tempo, pensiamo che, a fronte della drammatica situazione odierna, tutto ciò sia sinonimo di colpevole disinteresse nei confronti di problematiche che colpiscono direttamente i toscani, ancor più in palese difficoltà, vista la pandemia”.

“Nel mio ruolo di vice-presidente dello stesso Comitato – continua – h redatto, ormai da circa venti giorni, una lettera indirizzata alla distratta e a questo punto anche un po’ maleducata, visto che non si è degnata nemmeno di rispondermi, presidente Monia Monni del Pd, chiedendo alla stessa di convocarlo tempestivamente, alfine di trovare, interloquendo con i gestori, qualche idonea soluzione per venire incontro alle pesanti problematiche economiche che il Covid-19 ha creato a molti nostri corregionali, in forte crisi nel pagamento delle bollette“.

“Auspico, quindi – conclude il consigliere – che ci si possa riunire a breve, perchè il coronavirus ha fatto, purtroppo, prepotentemente emergere tematiche molto urgenti e non più differibili”.