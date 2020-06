Agricoltura, Baccelli: “Bene il’ok a indennizzi per danni da fauna selvatica”

Approvata a maggioranza la Pdl che stabilisce risorse per gli agricoltori che hanno subito danni dalla fauna selvatica.

“Si tratta di una legge molto attesa per quelle attività agricole all’interno delle riserve naturali che hanno subito in questi anni danni dalla fauna selvatica”, dichiara in aula Stefano Baccelli, illustrando la legge Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali.

“Quello approvato oggi in Consiglio regionale – continua – è un testo che modifica anche la proposta di legge originaria della giunta prevedendo gli Atc, invece degli Enti parco, previa stipula di convenzioni, ad assegnare e determinare gli indennizzi per danni agricoli all’interno delle riserve regionali”.

“Altro aspetto importante della normativa – spiega Baccelli – è quello di inserire come periodo operativo degli indennizzi, non solo il periodo dall’entrata in vigore in poi della legge, ma anche il periodo che è decorso dal primo gennaio 2016 fino all’entrata in vigore della legge. Abbiamo quindi una possibilità di indennizzo anche per il periodo pregresso, per il quale ringrazio la giunta regionale di aver recuperato le risorse che andranno a ristorare questa parte del mondo agricolo che negli anni ha subito danni ingenti”.

“La legge – ha dichiarato Simone Bezzini, consigliere regionale Pd – da un lato valorizza il sistema delle riserve naturali nella nostra regione – un patrimonio ambientalistico e paesaggistico che dobbiamo valorizzare al meglio e che, specialmente in questa fase, possono esprimere un grande potenziale turistico – dall’altro, tutela le attività economiche all’interno delle riserve naturali istituendo risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica”.

“Per una questione di praticità, concretezza, efficienza ed efficacia – conclude Bezzini – abbiamo individuato negli Atc – i quali organi di gestione sono composti dal mondo venatorio, agricolo e ambientalista – i soggetti atti ad assegnare e determinare gli indennizzi per danni spettanti agli imprenditori agricoli per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica all’interno delle riserve”.