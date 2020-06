Danni all’agricoltura dalla fauna selvatica, ok la legge sugli indennizzi agli agricoltori

E’ stata approvata con 22 voti favorevoli, 6 astenuti e 7 contrari la legge che introduce gli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica all’attività agricola nelle riserve regionali. Il testo è stato illustrato dal presidente della commissione ambiente Stefano Baccelli. “Un testo che giunge a risolvere finalmente una questione sul tavolo e di aspetti sostanziali per efficacia e di giustizia indennizzatoria delle modifiche varate in commissione”, ha spiegato.

Saranno così gli Atc, previa stipula convenzione, ad erogare gli indennizzi per danni agricoli all’interno delle riserve regionali. Inoltre, per quanto riguarda la copertura finanziaria dei danni, è stato riconosciuto nelle nuove norme non solo il periodo successivo all’entrata in vigore della legge al voto, ma anche il passato, e precisamente il tempo decorso dall’1 gennaio 2016, quando la competenza sugli indennizzi è passata alla Regione fino all’entrata in vigore del testo oggi votato. Non ha votato a favore Tommaso Fattori di Sì-Toscana a sinistra, che pur ritenendo importante che anche gli agricoltori all’interno delle riserve possano avere le tutele al pari di quelli in altri territori, non considera gli Atc soggetti pubblici e per il quale è sbagliato che siano i cacciatori a gestire il ristoro dei danni.

“La modalità di valutazione deve rimanere pubblica”, ha commentato Serena Spinelli del gruppo Misto che non ha condiviso le modifiche apportate in Commissione e non ha votato a favore. Simone Bezzini (Pd), ha presentato gli emendamenti in commissione e ha confermato la complessità di un testo all’apparenza semplice e che dà risposte a istanze che hanno radici lontane. “E’ importante – ha aggiunto – valorizzare al meglio le riserve naturali con le attività che vi si svolgono all’interno e gli Atc sono strutture che già fanno rilevazione di danni, questione praticità”. Anche Maurizio Marchetti si è astenuto per la tempistica di una legge sul tavolo da anni.

Roberto Salvini del gruppo Misto ha invece votato a favore, auspicando che un’altra legge stabilisca la densità della fauna che il territorio può sopportare. Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha condiviso l’attività in commissione per apportare emendamenti. “Non è una mancia elettorale – ha affermato -, è una questione complessa. Noi consiglieri possiamo svolgere la nostra funzione fino all’ultimo giorno, per fare leggi giuste che facciano il bene dei cittadini”. Baccelli, intervenendo in chiusura, ha precisato: “La legge è finalmente arrivata. Grazie alla Regione si sono recuperati gli anni trascorsi. Ricordo che il testo originario prevedeva fossero gli enti parco a farsi carico degli indennizzi, con rischio di inefficacia”.