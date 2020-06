‘Io non rischio’, un webinar per la decima edizione della campagna di protezione civile

La decima edizione di Io non rischio si farà. Si svolgerà sabato (20 giungo) il primo incontro in formato webinar della campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile sul rischio terremoto, rischio alluvione e rischio maremoto, di cui la Toscana è capofila grazie al suo forte coinvolgimento da sempre. In Toscana sono ben 159 le associazioni di volontariato che hanno manifestato interesse alla campagna, che coinvolgono 84 comuni e tutte le province e la città metropolitana.

“Con l’emergenza sanitaria che ha investito il nostro paese Io non rischio quest’anno ha corso il pericolo di essere annullata, come è avvenuto per la maggior parte delle attività e degli eventi programmati – dice l’assessora alla protezione civile Federica Fratoni – ma proprio la grande adesione ricevuta delle organizzazioni di volontariato, sia a livello toscano che nazionale, ci ha spinto nella direzione giusta: svolgere la campagna, seppur in modalità rivista e adeguata ai tempi attuali. Quest’anno perciò la campagna Io non rischio vorrà consolidare il rapporto tra sindaco, autorità locale di protezione civile e il volontariato locale. Lo scopo sarà quello di evidenziare che solo tutti insieme è possibile raggiungere l’obiettivo di diffondere tra la cittadinanza le buone pratiche di protezione civile”.

Il primo incontro, che coinvolgerà i vari attori della campagna, si svolgerà dunque il 20 giugno alle 10 in versione webinar. Per motivi organizzativi il seminario sarà ad accesso limitato con credenziali ma verrà comunque trasmesso in diretta sul canale YouTube della Regione Toscana senza nessun limite di connessioni.