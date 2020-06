Marcheschi (Fdi): “Da sempre ombre sulla gestione del trasporto pubblico locale”

“Abbiamo a più riprese dichiarato che sulla gestione della gara unica del trasporto pubblico locale si addensavano molte ombre”. Così anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi interviene dopo la notizia riguardante il presidente della Regione Enrico Rossi, indagato in relazione all’inchiesta della procura di Firenze sulla gara unica per il trasporto pubblico locale.

“Adesso l’inchiesta della procura sta dimostrando che le procedure, non solo erano sbagliare politicamente, ma lasciano margini di dubbio anche in termini di reati penali visto l’indagine pesante avviata sulla Giunta regionale, sul Presidente Rossi e su alcuni componenti della Commissione – afferma Marcheschi -. Al di là di come evolverà l’inchiesta penale, abbiamo chiesto da tempo la sospensione della gara proprio è una gara sbagliata che affida l’intero trasporto toscano per i prossimi 30 anni a 4 miliardi di euro. E’ inoltre evidente come la Regione non abbia voluto salvaguardare le aziende toscane del trasporto che ben avevano operato. Si è consegnato tutto nelle mani delle aziende francesi, francesi a cui, per altro, era già stato dato l’appalto della tramvia fiorentina. Una montagna di miliardi tutti alle aziende d’Oltralpe”.