Trasporto pubblico, Montemagni (Lega): “Potenziare il numero di autobus sul territorio”

E’ stato approvato l’ordine del giorno presentato dalla capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni. Al primo punto c’è l’incremento del numero degli autobus in circolo sul territorio regionale per evitare sovraffollamenti e continui disagi ai pendolari tornati a spostarsi dopo il lockdown.

“Considerato che la Regione, stante l’emergenza covid19, si appresta ad erogare un ingente sostegno economico al gestore del servizio pubblico locale – afferma Elisa Montemagni – abbiamo espressamente chiesto che, parimenti, si apra un confronto alfine di potenziare tempestivamente il numero di autobus attualmente in circolazione, anche a seguito dell’aumentato numero di pendolari, dopo le limitazioni negli spostamenti determinati dal lockdown. Da più parti, infatti riceviamo forti lamentele da parte degli utenti che, talvolta, alle normali fermate non riescono a salire sui mezzi, perché già al limite della capienza. Tutto ciò comporta, dunque, l’arrivo in ritardo sul posto di lavoro, con tutte le inevitabili conseguenze del caso. Siamo pertanto soddisfatti che il nostro Odg sia stato approvato ed auspichiamo che le lacune lamentate dai cittadini possano essere, finalmente, colmate”.