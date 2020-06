Ricerca e sviluppo, due bandi prorogati fino al 20 luglio

Ci sarà tempo fino al prossimo 20 luglio per la presentazione delle domande relative ai due bandi a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese manifatturiere toscane. I due bandi si erano aperti lo scorso 2 maggio e avrebbero dovuto chiudere il 30 giugno.

“Il momento assolutamente particolare che abbiamo vissuto – spiega l’assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo – ha impedito a molte imprese di portare avanti la propria attività in modo regolare. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni in proposito, da associazioni di categoria ma anche da singoli imprenditori, e concedere una proroga ci è sembrato doveroso. Al tempo stesso è stato deciso di non ritardare eccessivamente il termine di chiusura, per consentire alle imprese in grado di presentare domanda di agevolazione, di avviare i progetti di investimento e di presentare eventuale istanza di erogazione dell’antici po già entro la fine dell’anno”.

In linea con la Strategia di ricerca e innovazione per la Smart specialisation in Toscana, saranno finanziati quei progetti legati alle priorità tecnologiche (Ict e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie) e agli ambiti applicativi indicati dalla Ris3 (cultura e beni culturali, energia e green economy, impresa 4.0, salute e scienze della vita, smart agrifood).

L’intervento finanzierà progetti di investimento in ricerca e sviluppo, market oriented e prossimi alla fase di applicazione e di produzione, che prevedano un alto grado di innovazione (realizzazione di prototipi, linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti). Il supporto riguarderà anche la crescita sostenibile, la qualificazione del tessuto produttivo regionale e dei processi di industrializzazione mediante la realizzazione di programmi di sviluppo industriale di particolare rilevanza strategica, aventi contenuti innovativi, di dimensione significativa e in grado di produrre occupazione aggiuntiva.

Due le misure di intervento: una per progetti strategici di ricerca e sviluppo, con una dotazione finanziaria attuale di 5,1 milioni, l’altra per progetti di ricerca e sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, con 11,9 milioni. Dette risorse saranno integrate, come stabilito dalla delibera 164 del 17 febbraio, fino alla dotazione complessiva di oltre 31 milioni.

Tutte le informazioni relative ai bandi e alle modalità di presentazione dei progetti sono consultabili sul sito di Sviluppo Toscana.