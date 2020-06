L’onorevole Zucconi (Fdi): “Solidarietà al dottor Di Fiorino, deferito per le critiche all’Asl”

Ad esprimere solidarietà verso Mario di Fiorino, primario di psichiatria dell’ospedale Unico delle Versilia, è l’onorevole Riccardo Zucconi (Fdi), che ritiene che “deferire un primario ad un consiglio disciplinare per delle semplici constatazioni sia un atto gravissimo, che lede diritti e testimonia di una atmosfera da regime nella sanità toscana”.

Il primario di Fiorino aveva denunciato i ritardi dell’ospedale Versilia per avere il risultato dei tamponi; il test veniva infatti fatto a Livorno con tempi più lunghi del previsto. L’onorevole Zucconi, facendosi portavoce delle critiche mosse dal dottor di Fiorino, presenterà un’interrogazione in Parlamento.

“In piena emergenza Covid – dice Zucconi – Di Fiorino ha semplicemente sottolineato il fatto che l’ospedale Versilia doveva attendere tempi lunghissimi per avere il risultato di un tampone e questo anche perché il test veniva fatto a Livorno, col risultato di provocare un inevitabile ritardo nel separare i contagiati dai non e dunque da rendere anche meno efficace la lotta alla diffusione del virus. Ritengo che la sua non sia stata una critica aprioristica, bensì una constatazione fatta con cognizione di causa: dalla richiesta di un tampone all’appuntamento in alcuni casi sono passati almeno 4 giorni e poi dal tampone alla risposta altri 5 giorni, per un totale di nove giorni, un tempo infinito (dettagli che so con certezza poiché è l’iter vissuto da un parente stretto)”.

“La necessità, evidenziata dal dottor Di Fiorino di dotare il Versilia di un proprio laboratorio – conclude Zucconi – anche per affrontare una eventuale ripresa del virus in autunno è indifferibile, così come il sapere se è intenzione della Regione Toscana continuare in una politica che ha come risultato il progressivo impoverimento sia dell’ospedale Versilia che quelli di Lucca, Castelnuovo e Barga oppure se intende dotarli delle strutture necessarie per affrontare le nuove situazioni poste dalle pandemie. Presenterò dunque a tale proposito un’interrogazione parlamentare per andare fino in fondo a questa vicenda”.