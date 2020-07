Cala il turismo in Toscana, Montemagni (Lega): “Bisogna incentivare e promuovere le nostre zone”

Turismo in forte difficoltà anche in Toscana. E’ quanto si legge da un’analisi di Confesercenti, che rivela una tendenza in forte calo. sulla questione è intervenuta la capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni: “Purtroppo – afferma – quando si passa da ipotesi e sensazioni a dati numerici certi, riguardo alle difficoltà del turismo in Toscana, allora si percepisce ancora meglio il dramma che stanno vivendo tantissimi lavoratori che, proprio a causa di quanto sta accadendo nel post Covid-19, rischiano veramente il definitivo tracollo“.

“Se, stando ad un’analisi di Confesercenti – prosegue la consigliera – fino a maggio vi sono state circa 1,5 milioni di presenze in meno, è abbastanza chiaro che pure il trend da giugno in poi non potrà, purtroppo, essere molto diverso. Ovviamente le assenze che più pesano sono quelle degli stranieri, ma pure a livello d’italiani, la tendenza è in segno negativo, pur se, fortunatamente, meno marcato.”

“Bisognerebbe, quindi incentivare e promuovere maggiormente la nostre splendide zone, con attività di marketing, mirato a cooptare i nostri connazionali. Non mi sembra, invece – conclude Elisa Montemagni – che la Regione Toscana, a differenza di altre amministrazioni italiane, si stia impegnando in tal senso, con buona pace di chi vive solitamente di turismo e sta vedendo ridotto drasticamente il proprio fatturato”.