Smaltimento rifiuti, Montemagni (Lega): “Dalla Regione serve una pianificazione”

“Dalla Regione serve chiarezza sul tema dello smaltimento dei rifiuti“. A sollecitare risposte è la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni solidale con la richiesta di Confindustria Toscana nord per un maggiore impegno in materia di pianificazione.

“Affermare candidamente che ‘i rifiuti delle imprese sono affari degli imprenditori’ – afferma Montemagni – è sicuramente un approccio sbagliato per affrontare la delicata tematica. La Regione non può fare come Ponzio Pilato e scaricare ad altri delle responsabilità, solamente per celare la propria palese incapacità. Senza una mirata pianificazione si va poco lontano e i problemi certamente non si risolvono col giochino dello scaricabarile. Troppo facile puntare a coinvolgere al 100 per cento le aziende, non mettendole, però, nelle reali condizioni di poter effettivamente operare. Senza precise regole si va poco lontani ed è naturale che da Confindustria Toscana nord ci sia stata una secca, quanto doverosa replica alle dichiarazioni dell’assessore Fratoni. Se a livello pubblico si è troppo ondivaghi e impreparati sulla problematica, non si può pretendere che siano esclusivamente i privati a togliere le castagne dal fuoco”.