Croce Verde, un concerto di Natale in ricordo con Piero Mungai

Un concerto di Natale che ricorda il passato, ma che al contempo guarda al futuro e ai giovani. Questo e molto altro è Note per Piero, l’evento gratuito di musica gospel organizzato dalla Croce Verde di Lucca in collaborazione con i Joyful Angels Lucca e la fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che si terrà sabato (7 dicembre), alle 21,15, alla chiesa di San Francesco, nel centro storico di Lucca. A tal proposito, gli organizzatori fanno presente che vi è ancora la possibilità di prenotare i posti gratuitamente, chiamando lo 0583.467713.

La serata è intitolata alla memoria del dottor Piero Mungai, compianto presidente dell’associazione, venuto a mancare nel marzo 2018. Medico stimato e molto conosciuto, Mungai nel 1984 divenne volontario per la Croce Verde di Lucca, ricoprendone poi il ruolo di presidente per ben 12 anni. In suo nome, da quest’anno l’Associazione ha istituito una borsa di studio, da assegnare a uno studente di medicina e chirurgia particolarmente meritevole. Proprio nel corso della serata, verrà consegnata la prima borsa di studio Piero Mungai: la vincitrice è Elena Facchino, ex studentessa del liceo scientifico Vallisneri e attualmente iscritta all’Università di Pisa.

Il premio sarà consegnato nell’intervallo dello spettacolo, che vedrà esibirsi i Joyful Angels Lucca, coro ormai noto agli appassionati e non solo di musica gospel del territorio provinciale. Gli Angeli, assieme alla solista Giada Bernicchi, saranno diretti da Andrea Salvoni e accompagnati al pianoforte da Eva Spadoni. Presenterà la serata Marianna Perilli.

L’ingresso, come detto, è libero. Ci sarà la possibilità di lasciare un’offerta, che verrà destinata alla borsa di studio per l’anno accademico 2020/2021.