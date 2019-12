Torna il lunario dell’Aism Lucca

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Lunario creato dall’artista Gavia a favore dell’Associazione italiana sclerosi multipla sezione di Lucca. La novità di quest’anno è che l’artista ha creato ben tre dipinti, ispirati alla luna e alle sue fasi, che saranno oggetti dei lunari 2020 e saranno presentati il 10 dicembre alle 17 nella suggestiva cornice del Real Collegio di Lucca accompagnati da una performance musicale di Riccardo Pratesi.

Giochi di luna e stelle è il titolo dell’evento che si basa proprio sui giochi della luna, delle stelle e delle stelle cadenti che hanno ispirato l’artista nella realizzazione di queste opere e che racconterà durante la presentazione. Il ricavato dalla vendita dei Lunari 2020 sarà devoluto alla sezione provinciale Aism di Lucca, impegnata in attività di informazione, orientamento e supporto a favore delle persone con sclerosi multipla su tutto il territorio provinciale lucchese. La sclerosi multipla. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa e ancora priva di cura definitiva.

È la seconda causa di disabilità nei giovani, dopo gli incidenti stradali. In Italia, su 118 mila persone con Sm, la metà sono giovani sotto i 40 anni e l’incidenza delle diagnosi nelle donne è del doppio rispetto a quella nella popolazione maschile. Sono 3400 i nuovi casi ogni anno: una diagnosi ogni 3 ore. Aism. 50 anni fa Aism era formata da non più di una decina di volontari e una sola sede. Oggi l’associazione è attiva su tutto il territorio nazionale grazie a una struttura a rete che consente di raggiungere tutte le persone con sclerosi multipla, attraverso le sue 100 sezioni provinciali, i coordinamenti regionali, i 63 gruppi operativi, i 13 mila volontari, i servizi di riabilitazione, i centri socio-assistenziali, le strutture per la promozione dell’autonomia e del turismo sociale. Inoltre, dal 1998, Aism è affiancata da Fism, Fondazione italiana sclerosi multipla, istituita per continuare a promuovere, indirizzare e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

In Provincia di Lucca operano i volontari della Sezione di Lucca (in via Filippo Maria Fiorentini 25 a Lucca), attiva dal 1985 e del Gruppo Operativo Versilia, nato a luglio del 2017.