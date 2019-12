Cena di solidarietà con la comunità di S. Egidio

Una cena a buffet per sostenere il pranzo di Natale con i poveri. Viene organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio per venerdì (6 dicembre) a partire dalle 20 nella sede di Pinturicchio in viale Batoni a Lucca.

Sarà presente un accompagnamento musicale dal vivo. Per prenotazioni tutti i cittadini interessati possono rivolgersi al numero telefonico 347/2926775 (Letizia).