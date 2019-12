Famiglie e disabilità, massimi esperti a confronto in S. Francesco

Grande partecipazione alla giornata di studi Lavoro, famiglia e disabilità, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera assieme agli ordini degli avvocati e dei consulenti del lavoro e alla commissione pari opportunità dell’ordine degli avvocati. Hanno collaborato alla “giornata” anche gli avvocati giuslavoristi Italiani (Agi) e l’associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (Aiaf), con il centro regionale per l’accessibilità ed il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comune di Lucca.

L’evento, cominciato questa mattina nella chiesa di San Francesco a Lucca, ha visto la partecipazione di autorevoli personalità provenienti dal mondo giuslavoristico, giuridico, sanitario e universitario. Scopo della giornata, discutere, proprio nella settimana dedicata alle persone disabili, di diritti, di tutele, di garanzie e delle sfide che le famiglie, con un figlio o con un parente disabile, si trovano ad affrontare quotidianamente.