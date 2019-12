Nuova biblioteca al nido d’infanzia Arcobaleno a San Marco

Si è svolta ieri (7 dicembre) al nido d’infanzia Arcobaleno di S. Marco l’inaugurazione della biblioteca Arcobaleno. Un’occasione per far conoscere a tutte le famiglie che frequentano il servizio, dove sono ospitati oltre al nido anche lo spazio gioco Aquilone ed il Centro bambini e famiglie Noi, un luogo accogliente, pensato per offrire ad adulti e bambini un tempo lento da dedicare ad un’esperienza piacevole e fondamentale come la lettura.

La coordinatrice pedagogica della cooperativa La luce, Annalisa Capocchi, afferma: “Siamo molto felici di essere riuscite a dedicare al libro un luogo speciale all’interno del nido. Le educatrici da tempo volevano creare questo spazio privilegiato dove ogni mattina i bambini a piccoli gruppi potranno assistere a letture animate, potranno sfogliare libri pensati per alimentare la loro creatività o ascoltare una storia narrata con il kamishibai. La lettura è un’esperienza che offriamo quotidianamente ai bambini perché crediamo che leggere con continuità sostenga positivamente lo sviluppo emotivo, relazionale, intellettivo e linguistico del bambino. Per questo un luogo che accolga non solo le educatrici ma anche i genitori e i loro bambini è una grande risorsa”.

La coordinatrice pedagogica del Comune di Lucca, Simona Serina, aggiunge: “Quest’anno inoltre la Regione Toscana promuove un progetto Leggere:forte! che si articola in un percorso di formazione per le educatrici di tutti i servizi presenti sul territorio regionale proprio sulla lettura che diventa un ottimo fattore di protezione per le future esperienze scolastiche e per lo sviluppo personale dei bambini”.

La mattinata ha previsto per tutte le famiglie intervenute la visita della biblioteca seguita da letture in gruppi, divisi per età dei bambini, animate dalle volontarie di Nati per leggere che promuove proprio la lettura in famiglia sin dalla nascita.