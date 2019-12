Sinergest for Christmas, già oltre 500 biglietti venduti

Sono già più di 500 i biglietti staccati per Sinergest For Christmas, lo spettacolo benefico che si terrà al Teatro del Giglio domenica (15 dicembre) alle 17 e che vedrà sul palco i comici Paolo Migone e Maurizio Lastrico e i cantanti Martini Attili e Mr Rain. Gli introiti dello spettacolo, promosso dall’associazione Sinergest For, saranno devoluti ad alcune associazioni di volontariato: Anffas Lucca, Il Sorriso di Stefano e Nes.

Sinergest For Christmas vedrà alternarsi sul palco comici e cantanti. Per questa prima edizione gli artisti saranno Maurizio Lastrico, attore e comico genovese, conosciuto dal grande pubblico per la lunga partecipazione a Zelig con la sua Divina Commedia; Paolo Migone, comico e autore livornese, per molti anni protagonista di Zelig; Martina Attili, giovanissima grande protagonista a XFactor nel 2018 e disco di platino con Cherofobia; il rapper Mr Rain, 3 dischi di platino e oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Sinergest For Christmas ha ottenuto il patrocinio sia del Comune che della Provincia di Lucca che hanno riconosciuto all’iniziativa un elevato carattere sociale e culturale. Tra i media partner dell’evento c’è anche Lucca in Diretta, che si affianca a La Nazione, Radio Bruno e RTV38.

I biglietti per Sinergest for Christmas possono essere acquistati sul sito e nei punti vendita Ticket One oppure alla biglietteria del Teatro del Giglio.

Lo spettacolo non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la collaborazione di tante realtà del territorio lucchese e non solo che hanno creduto in questo progetto. In prima linea, a fianco di Sinergest, ci sono i main sponsor Audi Center Terigi, Caffè Incas, Kles informatica, centro fitness Life Esclusivamente per Tutti, Maurizio Vellutini private banker Fideuram, Mc Donald’s, Pasticceria Regina e agenzia di comunicazione Zaki.

Ma il progetto è sostenuto anche da tante altre importanti aziende: Ad.One agenzia di comunicazione, Banca di Pescia e Cascina – Credito Cooperativo, Corelink servizi it, Matchdrive servizi avanzati di controllo di gestione e finanza aziendale, Oleificio R.M., Tecnopaper, Metalform, Giuseppe Bandoni commercialista, Gemignani Clinica Dentale di Pieroni e Scatizzi, Messaggerie del Garda, Finim Spa Immobiliare e Fineuro Srl.