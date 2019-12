A Lucca un incontro sull’uso delle tecnologie nelle relazioni educative

Insieme e non soli. L’uso delle tecnologie nelle relazioni educative. Questo il titolo della conferenza in programma per domani (18 dicembre) a partire dalle dalle 16,30 nella biblioteca della scuola media Carlo Del Prete. L’incontro rappresenta il primo appuntamento dei laboratori Pon di Amici 2.0 che hanno lo scopo di approfondire a tematica del “coding” (pensiero computazionale).

Relatore dell’incontro sarà il professor Paolo Masini: docente, animatore digitale del Polo Fermi-Giorgi, membro del Med (Associazione italiana media education) e collaboratore di Indire che da oltre vent’anni si occupa di formazione dei docenti sull’uso delle tecnologie e innovazione didattica. Parteciperanno all’incontro anche la dottoressa Serena Puosi, docente esperta del laboratorio e la tutor d’aula Annarita Ferrari.

L’incontro è rivolto ai ragazzi della scuola media Carlo Del Prete che partecipano al laboratorio e ai loro genitori.

Per informazioni 0583584388 – www.lucca3.edu.it