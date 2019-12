Autismo, a San Concordio lo sportello di Casa Alfa

Secondo le ultime statistiche un bambino su 68 rientra nello spettro autistico, di questi il 40 è considerato con autismo ad alto funzionamento o sindrome di Asperger.

Le famiglie di questi bambini e ragazzi spesso si sentono isolate e incomprese nelle loro esigenze e difficoltà, per questo l’associazione Casa Alfa di Lucca promuove uno sportello di ascolto gratuito ogni terzo mercoledì del mese alle 9 al centro per le famiglie di San Concordio (in via Urbiciani,362) e sarà quindi presente domani (18 dicembre) per chiunque abbia bisogno di ascolto o informazioni.

Lo sportello nasce anche per offrire informazioni a tutta la cittadinanza che per motivi lavorativi o personali, si trovi a relazionarsi con bambini e ragazzi Asperger e con autismo ad alto funzionamento. Lo sportello gratuito e confidenziale si avvale della collaborazione della dottoressa Matilde Ragghianti, psicologa.

L’associazione, che promuove la cultura della neurodiversità, è un gruppo di mutuo aiuto e una rete di sostegno per genitori e tutte le persone interessate. Per informazioni: 339 4307308.