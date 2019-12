Unicef Lucca, una pigotta per Natale

Adottare una pigotta per far si che tutti i bambini del mondo, ovunque essi si trovino, al caldo, al freddo, in casa, nella strada, in viaggio, in ospedale, in tende da rifugiati, in fuga da qualche Paese, festeggino il Natale.

“A Natale – dice Unicef Lucca – ogni bambino può guardare il cielo e scoprire la stella che guiderà il suo cammino e accendere le stelle di tutti i bambini é possibile se non ci dimentichiamo dei meno fortunati. E’ possibile a Lucca, in via Santa Croce 12. Qui, adottando una pigotta, possiamo aiutare ogni bambino ad accendere la propria stella; possiamo regalare a tutti un Natale felice e chissà se Babbo Natale e la Befana verranno ad aiutarci ad affidare al cielo i nostri palloncini carichi di desideri e pensieri dei bambini. Vi aspettiamo tutti – conclude -, grandi e piccini, nonni e nipotini. Una pigotta adottata é una vita salvata”.