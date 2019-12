Dal mondo della scuola un omaggio al preside Lazzari

Un omaggio a Cesare Lazzari per il suo impegno verso gli studenti. L’occasione è stata il tradizionale scambio per gli auguri natalizi nel mondo della scuola, tenutosi questo pomeriggio (18 dicembre) nella sede dell’ufficio scolastico territoriale.

Dallo scorso anno, la dirigente Donatella Buonriposi ha introdotto la modalità di dare un riconoscimento a un docente – o comunque ad un operatore del mondo della scuola – che nel corso dell’anno si è particolarmente distinto per un merito particolare. Per quest’anno però si è deciso di fare qualcosa di diverso e di sfruttare l’occasione per rendere omaggio al preside Cesare Lazzari, scomparso tragicamente durante l’estate.

Ai familiari è stata consegnata una targa d’argento in segno di ringraziamento e riconoscenza per il suo impegno verso gli studenti.

La targa è stata realizzata con il contributo di tutto il mondo della scuola lucchese ed è stata consegnata alla presenza del direttore regionale Ernesto Pellecchia.