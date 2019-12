Sclerosi multipla, a febbraio via all’incontro Aism di Lucca

Partirà a febbraio la nuova iniziativa a cura dell’Aism – Associazione italiana sclerosi multipla della sezione di Lucca: nella sede in via Fiorentini avrà luogo un gruppo di incontro che avrà come obiettivo di stimolare memoria, attenzione e funzioni esecutive frequentemente compromesse dalla sclerosi multipla. Questo ‘training’ cognitivo sarà supportato dalla figura professionale di una psicologa.

La partecipazione al gruppo è gratuita per tutti i soci dell’associazione. Il gruppo che avrà inizio nel 2020 andrà ad affiancarsi a quello già attivo in Versilia che ha riscosso molto successo fra i partecipanti. Il 2020 è un anno molto importante per la sezione Aism di Lucca, in quanto ricorre il trentacinquesimo anno di attività e i volontari hanno già in programma un calendario ricco di eventi.

Per maggiori informazioni aismlucca@aism.it – Alice 331 9822413, Andrea 339 1296631