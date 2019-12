C’era entusiasmo a Palazzo Ducale ieri (19 dicembre), per l’avvio dei progetti di servizio civile regionale curati dal Cnv. Nella sala di rappresentanza erano presenti i 45 giovani volontari insieme al responsabile del servizio civile del Cnv,

Massimiliano Andreoni, e allo staff del Cnv che progetta e coordina 14 progetti su 25 sedi di associazioni, scuole e comuni della provincia di Lucca.

Durante la mattinata sono stati condivisi con i ragazzi e i loro referenti negli enti, gli aspetti dell’esperienza che sta iniziando, con tutte le norme, i diritti e i doveri. Comunicato poi il percorso formativo, generale e specifico, che si svolgerà nel corso dei primi mesi di servizio.

I progetti di servizio civile regionale permettono ai giovani di vivere per 12 mesi un’esperienza significativa a fianco di operatori specializzati (professionali o volontari), nell’ambito dei servizi sociali e non, rivolti sia alla persona sia al territorio, gestiti da enti locali, scuole e associazioni di volontariato sui temi dell’assistenza (migranti, giovani…) come dell’educazione e promozione culturale (tutoraggio scolastico, animazione sul territorio).

Ad anno nuovo poi, inizieranno la loro avventura nel mondo del volontariato, seguiti dal Cnv, anche i 140 giovani del servizio civile universale.