Abbracci di Natale, gli appuntamenti per le feste in piazza Napoleone

La casetta di Babbo Natale, gli incontri e le animazioni per vivere momenti di amicizia e affetto nel segno della comunità. Piazza Napoleone sta ospitando Abbracci di Natale, iniziativa promossa dalla protezione civile del Comune in collaborazione con l’associazione Valpac, di cui è presidente Mauro Sorbi, e legata anche al mercato natalizio.

L’intento è festeggiare insieme “al fine di umanizzare la società – dicono dall’associazione – aprirci alle relazioni con gli altri, alla condivisione, alla speranza”.

“Proprio in queste festività – spiega Emanuela Gennai dell’associazione Don Franco Baroni onlus, che promuove e conduce gli eventi nella pagoda allestita in piazza – sentiamo pungente il gelo, non solo per la temperatura esterna ma anche a causa di solitudine e abbandono, fino a provare brividi di nostalgia per un passato che non esiste più e anche qualche paura legata alla perdita della speranza per un futuro che talvolta sembra sfuggirci di mano”.

“Noi – prosegue – vogliamo trattenere la speranza, abbracciandola e abbracciandoci, ritrovando le radici e le motivazioni dello stare insieme, il valore dell’amicizia, dell’amore, della fratellanza, dell’appartenenza alla stessa comunità. Vogliamo offrire doni fatti di sentimenti, non regali-oggetto, spesso inutili e poco graditi. Lo facciamo anche con la musica e il canto che sono linguaggi universali”.

Da segnalare che la casetta di Babbo Natale è stata visitata domenica da oltre 300 bambini con i loro genitori. Tutti hanno ricevuto l’attestato per ricordare questo bell’incontro.

Il prossimo appuntamento è in programma domani (24 dicembre) dalle 16,30, quando si esibiranno Cosetta Gigli, Roberto Borelli, Marco Cecchi, Rachele Bruni, Denise Lara Giustarini, Elisa Balducci, Alessandra Morra, Irene Decorte, Elisa Nicolosi e Federico Birindelli.

Domani sarà l’ultimo giorno di presenza in piazza di Babbo Natale che poi, al tramonto, inizierà il lungo viaggio per consegnare i doni ai bambini di tutto il mondo.

Mercoledì (25 dicembre) proprio nel pomeriggio di Natale, dalle 17,30, altro incontro con i performers: Roberto Borelli, Benedetta Cinquini, Iris (Dorothea) Mariani e Raul Marini, sempre con la conduzione di Emanuela Gennai.