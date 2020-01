Via al tesseramento 2020 per l’Aism di Lucca

Nuovo anno, nuova tessera per i soci dell’Aism di Lucca.

Il versamento della quota ha valore annuale (da gennaio a dicembre dell’anno di versamento) e include il bimestrale Sm Italia, principale periodico di informazione dell’associazione.

Perché diventare socio dell’Aism di Lucca? Ci sono tante attività di benessere riservate ai soci della sezione provinciale lucchese, dai corsi in piscina ai gruppi di training supportati da una psicologa.

“E perché siamo una famiglia in crescita, ricchi di entusiasmo e voglia di fare sempre di più, sempre pronti ad accogliere chiunque voglia ad avvicinarsi al nostro mondo” affermano i volontari della sezione.

Per diventare socio Aism basta eseguire un versamento specificando nella causale l’anno di iscrizione e scegliendo se essere socio ordinario 25 euro; socio sostenitore 50 euro; socio benemerito 250 euro; socio vitalizio 5mila euro.

Modalità di pagamento Bollettino postale a favore di Aism, intestato ad Aism – Associazione italiana sclerosi multipla, via Operai 40, 16149 Genova. Conto corrente 26267005. Causale del versamento: “Quota associativa anno (inserire l’anno di per cui si versa la quota)” e la sezione di riferimento (Lucca, in questo caso).

È possibile iscriversi anche alla sezione provinciale Aism di Lucca che si trova in via Fiorentini 25 ed è aperta il martedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 15 alle 18.

La quota di iscrizione ad Aism Onlus non ha carattere di donazione e pertanto non può essere né dedotta né detratta fiscalmente.

Per maggiori informazioni aismlucca@aism.it, Facebook Aism – Associazione italiana sclerosi multipla (Lucca), Instagram @aismlucca