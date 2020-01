Riparte l’attività dello Sportello per l’immigrazione

Riparte anche nel 2020 l’attività dello Sportello per l’immigrazione negli uffici dell’Urp del Comune di Lucca in via del Moro. Il servizio, attivato dall’amministrazione comunale nel 2012, ha lo scopo di fornire informazioni, assistenza e orientamento a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio comunale, per fare in modo che possano attivarsi percorsi di autonomia utili al processo di integrazione nel tessuto della collettività.

Lo sportello, dopo un periodo di chiusura, è tornato attivo dal 2 gennaio grazie al progetto Lumit migration task force, che vede capofila la Prefettura di Lucca. Lumit ha come obiettivo generale quello di consolidare il percorso di integrazione degli immigrati, facilitando la comprensione delle leggi e del contesto culturale italiano e le relazioni con gli uffici pubblici. I costi del servizio sono interamente coperti dal finanziamento e non prevedono nessuna spesa per il Comune.

Lo sportello di via del Moro offre tutta una serie di servizi utili e informazioni sul rinnovo dei permessi di soggiorno, rilascio della carta di soggiorno, aggiornamento del permesso e della carta di soggiorno, nulla osta per il ricongiungimento familiare, idoneità alloggiativa, servizi educativi, lavoro, cittadinanza, visto per il turismo, controllo dello stato di avanzamento delle pratiche, supporto e segnalazioni di casi di discriminazione.

L’ufficio è aperto al pubblico il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,15 e il venerdì dalle 9 alle 12. È possibile contattare lo sportello telefonicamente allo 0583 442042 e per posta elettronica scrivendo a sportelloimmigrati@comune.lucca.it