Incontri al Cnv, protagonista Guglielmo Sonnenfeld

Guglielmo Sonnenfeld sarà il protagonista del prossimo degli appuntamenti di lunedì – il secondo del mese organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato. L’incontrò si terrà lunedì (10 febbraio), dalle 17 alle 19, nella sede in via Catalani 158.

Sonnenfeld negli ultimi anni, insieme a molti altri, è stato protagonista del percorso di riqualificazione del quartiere di San Vito grazie all’associazione Il Tondo-Luoghi e relazioni.

In questa esperienza particolare e mirata, che ha coinvolto vari enti e realtà, emerge con chiarezza la necessità “di ridefinire luoghi intorno ai quali ricomporre un tessuto sociale disperso, impoverito ed impaurito”, dice Sonnefeld che lunedì parlerà in particolare dell’idea di un centro civico come “luogo dell’esercizio delle funzioni democratiche”: dove cioè attività e scelte per un territorio, per un quartiere, possano essere vissute nel protagonismo e con la responsabilità delle forze vive lì presenti, come palestra di democrazia nell’adesione alla Costituzione Repubblicana.

Quello di lunedì è il secondo incontro del 2020. Il primo, di grande successo, è stato quello con l’assessora Ilaria Vietina il 13 gennaio scorso. Gli appuntamenti di lunedì – il secondo del mese, sono occasioni che il Cnv offre alla cittadinanza, grazie a personalità di primo piano, per mettere in circolo analisi e riflessioni sul mondo del volontariato, della solidarietà e della cultura.