Si presenta il “Quaderno Cesvot”

“Le associazioni di promozione sociale. Prima indagine conoscitiva in Toscana” realizzata da Andrea Salvini e Irene Psaroudakis offre una fotografia molto nitida su struttura, identità, attività e cittadini coinvolti nella vita delle associazioni di promozione sociale (Aps). L’indagine, che rappresenta la prima e più estesa rilevazione mai realizzata in Italia sulle Aps, si è svolta su un campione di 1.143 associazioni, pari a circa il 45 per cento del totale delle iscritte al registro regionale.

Venerdì (21 febbraio) a Pisa si svolgerà la prima presentazione della ricerca che si terrà alle 16 presso l’aula magna Palazzo Boileau di Pisa. Parteciperanno alla tavola rotonda Federico Gelli, presidente Cesvot, Gianluca Mengozzi, portavoce Forum regionale del Terzo Settore con gli interventi di Andrea Salvini, Università di Pisa e Francesco Vasca, Università del Sannio. Modera la tavola rotonda Tiziana Ferrittu, progettista sociale.

“L’indagine si inserisce nel quadro di una lunga tradizione di ricerca sugli enti del terzo settore che il dipartimento di scienze oolitiche condivide con Cesvot dalla fine degli anni Novanta, e che ha dato luogo alla realizzazione di numerose analisi biennali sull’identità e i bisogni delle organizzazioni di volontariato – commentano Andrea Salvini e Irene Psaroudakis – La Riforma del Terzo Settore, e quindi il Codice, hanno reso adesso necessario approfondire la conoscenza delle associazioni di promozione sociale, attori che sono presenti capillarmente nel territorio toscano e che svolgono una fondamentale funzione di promozione della comunità. La ricerca – che è durata più di un anno – ci ha permesso non solo di acquisire una serie di informazioni su chi siano effettivamente questi soggetti fino ad ora poco conosciuti, ma soprattutto di riconoscerne la loro varietà e molteplicità, e quindi la ricchezza; al tempo stesso, abbiamo potuto approfondire un dialogo continuo e diretto con i territori attorno ai temi dell’azione volontaria, ma anche della costruzione stessa della cittadinanza”.

Con particolare riferimento a Pisa, prevale la fascia di età intermedia dei volontari (30-54 anni) con una percentuale di 62,6%, al di sopra della media regionale di (49,5%). Inoltre a Pisa la percentuale di Aps che si occupano del settore cultura, sport e ricreazione è significativamente superiore alla media regionale (tra l’85% e il 91%) e altra particolarità è la presenza di aps che appartengono a un’associazione internazionale (19,8%), su una media regionale del 12,5%. La stima degli utenti mobilitati per attività e servizi offerti dalle associazioni pisane è di 65.260 persone.

I partecipanti riceveranno una copia gratuita del volume “Le associazioni di promozione sociale. Prima indagine conoscitiva in Toscana” (“I Quaderni”, n. 83, pp. 280, Cesvot Edizioni).

