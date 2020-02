L’associazione di volontariato I Gatti Lucchesi, che da anni si occupa dei gatti randagi del territorio, ha deciso di organizzare un pullman per partecipare alla manifestazione in programma per il prossimo 29 marzo per cambiare il Codice Civile italiano in favore dei diritti degli animali, le cui leggi restano ferme al 1942.

La manifestazione è stata promossa dal programma televisivo Le Iene, il cui testimonial sarà proprio Edoardo Stoppa. Vi parteciperanno molti politici e personaggi dello spettacolo impegnati per la salvaguardia del benessere degli animali.

Foto 2 di 2



“Riteniamo che poiché l’Italia è seconda in Europa per la presenza di animali domestici, con una presenza nel 52% delle abitazioni italiane, sia quindi un argomento molto importante che ci tocca nel profondo” dicono I Gatti Lucchesi.

Il pullman andrà prenotato entro il 10 marzo e la quota partecipativa sarà di 21 euro a testa, pranzo escluso. Le quote di partecipazione saranno raccolte al banchetto dell’associazione il sabato mattina al mercato di Lucca in piazzale Don Baroni dalle 9,30 alle 12, oppure contattando la nostra pagina Facebook.