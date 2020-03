Anmic, restano disponibili i servizi erogati

L’Anmic di Lucca, anche in relazione all’emergenza coronavirus, manifestatasi in questi ultimi giorni, comunica a tutti gli utenti che i servizi erogati, pur nel rispetto del protocollo di sicurezza emanato dagli organi competenti, restano disponibili e la sede provinciale accessibile come sempre. Si comunica inoltre che nei mesi scorsi si è tenuto il congresso nazionale dell’Anmic al quale hanno partecipato i delegati lucchesi, in cui si è deciso un ulteriore rilancio dell’associazione.

In particolare è stato ribadito e consolidato il rapporto con il patronato Siae e Caf Mcl al quale è possibile avere informazioni e avviare pratiche riguardanti il reddito di cittadinanza, le domande di invalidità civile, il modello 730, le dichiarazioni Imu, l’Isee, la gestione di colf/badanti. Il patronato si trova presso la sede Anmic di via Galli Tassi 69 presso cui è possibile ottenere, tra l’altro, la consulenza gratuita con i medici dell’associazione allo scopo di inoltrare le richieste di riconoscimento dell’invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento, della legge 104/92 e inoltre è possibile ottenere la consulenza legale per le questioni relative ai problemi della disabilità. E’ attraverso l’erogazione di servizi essenziali in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, che l’Anmic intende rilanciare la sua presenza sul territorio per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione. A tale proposito si comunica che oltre alla sede provinciale, sono a disposizione di chi ne ha necessità ben dieci recapiti sul territorio provinciale.