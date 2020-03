Coronavirus, sospese le attività dell’Aism

Sono state sospese fino a data da destinarsi le attività dell’Aism di Lucca, mentre restano a disposizione i volontari e il servizio di trasporto per rispondere alle esigenze personali. Una decisione necessaria, nel rispetto delle disposizioni adottate per la prevenzione della diffusione del Covid-19, quella della sezione dell’Associazione italiana sclerosi multipla di Lucca.

Tra le attività sospese ci sono in particolare il gruppo di stimolazione cognitiva supportato dalla psicologa che si svolgeva a Lucca, il corso di pilates di Pietrasanta, il corso di training autogeno e il gruppo con la psicologa in Versilia, l’attività di idromotricità all’interno del progetto “Fiore di Loto” a Camaiore. Anche la sezione rimarrà chiusa al pubblico, ma i volontari resteranno a disposizione per le esigenze, così come il servizio di trasporto.