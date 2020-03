Luccagility Dog, nel 2019 raffica di successi

I ragazzi dell’Asd Luccagility Dog tirano le somme sui risultati ottenuti nel corso del 2019.

Nel periodo gennaio – maggio nel mondo dell’agility dog moltissimi binomi si sfidano in gare di selezione per le varie squadre nazionali. Per la nazionale juniores Elisa Rossi con Lupo, il suo Kelpi, conquistano il pass per entrare di diritto nella nazionale e partecipare ai campionati europei che si sono svolti in Svizzera a luglio. Nella nazionale Imca per il terzo anno consecutivo Maurizio Del Greco e la sua Greta, meticcia di Border Collie, sono scelti dal selezionatore per rappresentare la nazionale italiana, quest’anno a Valencia in Spagna ad Agosto.

Nel periodo gennaio – novembre Luccagility partecipa inoltre al campionato regionale Csen per accedere alla finale nazionale a cattolica nel mese di dicembre. Alla finale accedono solo i binomi che hanno ottenuto abbastanza puti nel campionato regionale, durante la finale di Cattolica i migliori binomi Italiani si sfidano in 9 gare nei 4 giorni di gara, per i binomi di grado Senior ce in palio un posto nella nazionale Wao.

Sono tantissimi i binomi Luccagility che si sono guadagnati questa finale, per la categoria junior.

Si tratta di Elisa Rossi con Foxy games 300 e juniores 300, Caroline Kruithof pentathlon 400, Jasmine Lupini Juniores 400, Camilla Rinaldi con Simba juniores 400, Elisa Bandelloni games 500, Giorgia Braccini con Sharon juniores 500, Caroline Kruithof con Jenny games 500, Cerri Alice con Maverick pentathlon 600 e campione regionale, Sandro Cerri con Figaro games 600, Alessandro Casini con Rasty penthatlon 600.

Per la categoria senior Alice Cerri con Pepe pentathlon e games senior 300 e terzi classificati in finale nella combinata games, Daniele Cima con Sheila pentathlon 500, Giulia Ghiri con Sidney games 500, Lisa Ghiri con Iuman pentathlon 500, Sandro Cerri con Mirtilla pentathlon 500, Maurizio Del Greco con Greta pentathlon e Games 500, Giorgia Braccini con Aika juniores 500, Cerri Alice con Maverick games 600. Tutti questi binomi hanno ottenuto ottimi risultati, ma il più bel risultato è quello ottenuto dalla nostra atleta più piccola, Giorgia Braccini di 8 anni appena compiuti che con la sua Aika Border Collie entrano di diritto nella nazionale wao per il modiale junior, tra tutti i ragazzi italiani solo un binomio per categoria poteva accedere a questa nazionale e la nostra Giorgia con Aika hanno vinto sia il titolo di campionesse nazionali juniores 500, sia il posto in nazionale under 18 Wao, il modiale sarà in Olando a Maggio 2020.

Oltre a questo campionato in Toscana abbiamo anche il campionato Gp Tuscany, un campionato toscano a squadre. La Luccagility è sempre tra le migliori squadre toscane, quest’anno sono stati secondi classificati, e dal 2011 sempre sul podio e per 6 volte campioni toscani.

Nelle singole categorie del Gpt Giannotti Fiorella con Spenku sono secondi classificati categoria Debuttanti Small, Jasmine Lumini con Anya secondi classificati debuttanti medium, Vladimiro Bonuccelli con Jazz secondi classificati junior small, Andrea Matteoni con Spitz secondi categoria veterani medi, Cerri sandro con Pedro terzi categoria veterani large e Cerri Alice con Miura primi categoria veterani large.