Coronavirus, raccolta fondi per la Croce Verde di Lucca

Una raccolta fondi, per garantire ai propri soccorritori tutto il necessario per agire in sicurezza. La Croce Verde di Lucca lancia un appello a tutte quelle persone e quelle aziende che vogliono contribuire con donazioni, al fine di migliorare il lavoro di un’associazione che non si ferma: nonostante la diffusione del coronavirus e le limitazioni adottate, la Croce Verde continua infatti a garantire assistenza sanitaria (ordinaria e d’emergenza) a tutta la popolazione lucchese.

“Anche in questo momento, i nostri volontari si mettono a disposizione per i servizi di assistenza alla cittadinanza – commenta Elisa Ricci, presidente della Croce Verde di Lucca – per ogni intervento, tuttavia, sono necessari tutti quei dispositivi di protezione individuale in grado di garantire la sicurezza di pazienti ed operatori. Mascherine, guanti, teli e tute monouso sono indispensabili per la nostra attività. Per questo chiediamo a tutti coloro che vogliono darci una mano un piccolo contributo economico: con una cifra anche minima, potete fare molto”.

Fare una donazione per la Croce Verde Lucca è molto semplice. È possibile effettuarla tramite bonifico bancario (Iban IT78W050341370700000003173), bollettino postale (conto IT72Q0760113700000014704555) o Paypal. Tutte le informazioni necessarie sono reperibili seguendo il link www.croceverdelucca.it/donazioni. L’associazione ovviamente ringrazia tutti coloro che contribuiranno e consiglia di effettuare i versamenti in modalità online, onde evitare possibili contatti non sicuri.